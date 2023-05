"On w ogóle nie powinien być zatrzymany. Dziennikarstwo nie jest przestępstwem. Powinien być natychmiast wypuszczony" - powiedział w rozmowie z CNN Kirby, odnosząc się do decyzji rosyjskiego sądu o przedłużeniu aresztu oskarżonego o szpiegostwo Gershkovicha o kolejne trzy miesiące. Urzędnik Białego Domu obiecał, że USA będą nadal pracowały "bardzo, bardzo ciężko", by doprowadzić do uwolnienia dziennikarza.

Sprawę skomentował też we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, wzywając Rosję do natychmiastowego zwolnienia Gershkovicha z aresztu. Dodał też, że Rosja w dalszym ciągu bezpodstawnie odmawia mu dostępu do amerykańskiego konsula.