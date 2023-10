Jak dowiedział się „Bild”, we wrześniu wstępne wnioski o azyl złożyło 27 889 osób – jest to o 49 proc. więcej niż we wrześniu 2022 roku.

W sumie od stycznia wnioski o azyl wpłynęły w RFN od ogółem 233 744 osób. Jest to liczba większa, niż w całym roku 2022 roku; wówczas było ich 217 774. W stosunku do ubiegłego roku daje to 73-procentowy wzrost – podkreśla „Bild” i szacuje, że jeśli liczby te nie zaczną spadać, to do końca bieżącego roku do Niemiec trafi ponad 300 tys. osób ubiegających się o azyl.

Jak zaznacza „Bild”, statystyki te obejmują wyłącznie uchodźców, którzy muszą ubiegać się o azyl w Niemczech; nie są tu wliczani uchodźcy wojenni z Ukrainy.