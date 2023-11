Izraelska armia opublikowała w niedzielę nagranie z kamer przemysłowych szpitala Al-Szifa w Gazie, na którym widać jak do budynku wprowadzanych jest dwóch porwanych z Izraela zakładników. Film pochodzi z 7 października, to dowód na to, że szpital był wykorzystywany przez terrorystów z Hamasu - podkreśliło wojsko.