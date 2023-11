Szyb wejściowy do tunelu znajdował się na terenie szpitala, pod zadaszeniem, w miejscu, w którym wcześniej armia znalazła ciężarówkę oraz broń, podobną do użytej podczas ataków 7 października - poinformował portal Times of Israel.

Izrael oskarża Hamas o ukrywanie się za plecami cywili

Opublikowano dwa nagrania wykonane za pomocą zdalnie kierowanych kamer. Widać na nich schody i położony 10 metrów pod ziemią, betonowy 55-metrowy tunel zakończony pancernymi drzwiami, które, zdaniem wojska, są stosowane przez Hamas do ochrony ważnych pomieszczeń przed nagłym atakiem.

Armia i agencja bezpieczeństwa Szin Bet nadal działają na terenie kompleksu szpitalnego Al-Szifa, aby odkryć tunele prowadzące zdaniem wojska do centrum operacyjnego Hamasu - napisał portal.

Izrael od dawna oskarża Hamas o ukrywanie swoich członków i infrastruktury za plecami cywili: w szpitalach, meczetach, szkołach, budynkach mieszkalnych. Zarówno organizacja jak i dyrekcje szpitali w Gazie przeczyły tym oskarżeniom.