Policja potwierdziła, że w poniedziałek rolnicy zablokowali także wjazd do portu w Bremerhaven za pomocą ok. 30 ciągników, a także drogi dojazdowe do portu Jade-Weser w Wilhelmshaven (40 pojazdów). Zdaniem policji demonstracje te miały charakter spontaniczny.

Rolnicy demonstrowali w poniedziałek od rana, jadąc w kierunku Hamburga z pięciu kierunków (Marmstorf, Rahlstedt, Bergedorf, Lurup i Rissen). Na wiecu przy stacji kolejowej Hamburg-Dammtor zebrało się w sumie ok. 1500 pojazdów.

Protest rolników spowodował utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz samochodów. Rolnicy zablokowali m.in. zjazd z autostrady nr 7. Policja poinformowała, że nie doszło do znaczących incydentów ani wypadków, spowodowanych blokadami.

Ogólnokrajowe protesty rolników zostały wywołane zapowiedzią rządu o cięciach dopłat do oleju napędowego do pojazdów rolniczych.