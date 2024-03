Wojna domowa, w której od 2014 roku po jednej stronie walczył legalny rząd, wspierany przez sunnicką Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a po drugiej - szyiccy separatyści Huti wspierani przez Iran ustała przed dwoma laty. Mimo to, jak twierdzi organizacja, z przeprowadzanego w najbiedniejszym kraju Półwyspu Arabskiego badania wynika, że od czasu zawarcia rozejmu w jednej trzeciej ankietowanych rodzin co najmniej jedno dziecko porzuciło szkołę - poinformowała agencja AFP.

Dwie trzecie Jemeńczyków znajduje się obecnie poniżej progu ubóstwa, a walki doprowadziły 14 proc. ludności do porzucenia domów. Dzieci, które nie uczęszczają do szkoły pochodzą z tej grupy dwukrotnie częściej niż spośród rodzin, które mogły mimo wojny pozostać na miejscu. W badaniu ankietowym większość rodziców wyjaśniała rezygnację z nauki problemami finansowymi. Co piąty rodzic mówił, że nie ma środków na szkolne czesne i podręczniki, a 44 proc. - że dzieci znajdują zajęcia, dzięki którym wspierają rodzinę finansowo.