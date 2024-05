Brazylia: Na zalanych powodzią ulicach pojawiły się piranie i kajmany

Utrzymujące się na południu Brazylii opady deszczu i powódź w stanie Rio Grande do Sul przyczyniły się do pojawienia się na zalanych ulicach miast tego regionu drapieżnych zwierząt: piranii oraz kajmanów. Władze stanowe potwierdziły do poniedziałkowego popołudnia zgon 157 osób na skutek kataklizmu. Sprecyzowały, że w dalszym ciągu poszukiwanych jest 88 osób zaginionych podczas trwającej od początku maja powodzi.