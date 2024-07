Na kanałach mediów społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące rodziny uciekające przez bród na Błękitnym Nilu. Nowa fala uchodźców dołączyła do około 10 milionów ludzi zmuszonych do opuszczenia domów od czasu rozpoczęcia walk pomiędzy RSF a regularną armią, podkreśliła w czwartek agencja Reuters. Większość z nich schroniła się w innych prowincjach Sudanu, a ponad 2 mln wyemigrowały do sąsiednich państw, głównie do Czadu, Sudanu Południowego i Egiptu, ale też do Ugandy i Libii.

Walki między armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwają w Sudanie od kwietnia ub. r. W 2021 r. siły te przeprowadziły wspólnie zamach stanu. Jednak plan włączenia RSF do regularnej armii wywołał rozłam, który doprowadził do wojny domowej i masowych ucieczek zagrożonej ludności. W maju organizacja Human Rights Watch stwierdziła, że podczas ofensywy na położone w Darfurze Zachodnim miasto Al-Dżunajna RSF i stowarzyszone z nim siły przeprowadziły czystki etniczne niearabskich społeczności.