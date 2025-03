"W wyniku niemal dwugodzinnej rozmowy prezydenci Rosji i USA znaleźli wspólną płaszczyznę", "porozumieli się, że będą się nadal porozumiewać" - opisuje rozmowę "Liberation". Jego zdaniem nie doszło do "przełomu w kierunku przyszłego pokoju" na Ukrainie. Putin "zaprezentował swoją listę +niuansów+, poczynając od +całkowitego wstrzymania zagranicznej pomocy wojskowej i przekazywania Kijowowi informacji wywiadowczych+. Jest to więc na razie stanowcze +niet+ dla amerykańskiego pomysłu 30-dniowego zawieszenia broni bez warunków wstępnych" - podsumowuje "Liberation".

Rozmowa Trumpa z Putinem. Prezydent Rosji stawia własne warunki

Radio France Inter przypomina, że Ukraina w rozmowach z USA zgodziła się na 30-dniowy bezwarunkowy rozejm. Putin z kolei "zaakceptował jedynie częściowy rozejm" dotyczący obiektów energetycznych. Ta różnica "pokazuje, że Putin stawia własne warunki, a nie akceptuje obecnego projektu zaproponowanego przez stronę amerykańską" - wskazuje komentator. Jego zdaniem zapowiedź dalszych rozmów w Arabii Saudyjskiej jest oznaką, że we wtorek "nie osiągnięto tak naprawdę niczego" poza "bardzo ograniczonym rozejmem" obejmującym infrastrukturę energetyczną.

Przy czym, "jedyne prawdziwe pytanie, na które nie można sobie odpowiedzieć, dotyczy zachowania Donalda Trumpa w tej rozmowie telefonicznej. Prezydent USA chce porozumienia za wszelką cenę, by umieścić w swym bilansie sukces dyplomatyczny (...). Do jakiego momentu gotów jest ustąpić wobec żądań rosyjskich? Oto, co określi dalszy ciąg procesu (negocjacji-PAP)" - prognozuje France Inter.

Rozmowa Trumpa z Putinem. Ekspert: Pojawiają się wątpliwości

"Le Monde" ocenia, że po rozmowie z Putinem pojawiają się wątpliwości zarówno "co do strategii, rezultatów, jak i intencji" amerykańskiego prezydenta. Infrastruktura energetyczna, do której ogranicza się rosyjska zgoda na rozejm nie jest obecnie tak kluczowa, ponieważ zima się kończy. Putin zgodził się więc "na bardzo ograniczoną, minimalną wersję rozejmu", a tymczasem "w terenie nic się nie zmienia" - podkreśla dziennik.

"Nawet na płaszczyźnie symbolicznej Biały Dom ujawnia swój entuzjazm na rzecz zbliżenia z Kremlem" - podkreśla "Le Monde", komentując ideę meczów hokejowych rosyjsko-amerykańskich. "Ocieplenie poprzez sport to klasyka dyplomacji międzynarodowej, ale planowanie tego oręża w odniesieniu do kraju, który dopuścił się na Ukrainie masowych zbrodni wojennych i w czasie, gdy konflikt jest daleki od zakończenia, wskazuje wyraźnie na priorytety Białego Domu" - podsumowuje dziennik.