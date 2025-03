Rozmowa premiera Tuska z prezydentem Macronem

Podczas konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli Tusk powiedział, że rozmawiał z prezydentem Francji, który zaproponował mu wymianę poglądów na temat zaplanowanego wstępnie na czwartek, 27 marca w Paryżu szczytu poświęconego Ukrainie. "Jesteśmy umówieni na rozmowę w cztery oczy lub raczej (czworo) uszu przed tym potencjalnym szczytem w Paryżu" - powiedział Tusk.

Reklama

Premier zapewnił, że Polska będzie na tym spotkaniu reprezentowana, bo jest uczestnikiem wszystkich tego rodzaju formatów, nie zdradził jednak, czy uda się do Paryża osobiście. "Jak wiecie, tych spotkań, szczytów, wideokonferencji, wyjazdów w sprawie ukraińskiej jest rzeczywiście dużo. Ktoś mógłby powiedzieć, że za dużo. I wydaje się, że liczba spotkań nie przekłada się na postęp. To taka moja ogólna uwaga, żebyśmy nie dali się zwariować, że jak będzie 56 szczytów i wideokonferencji, to pokój przyjdzie szybciej" - ocenił Tusk.

Zaznaczył jednak, że nie chce deprecjonować wysiłków prezydenta Macrona, bo te - jak zaznaczył - są naprawdę pożyteczne. (PAP)