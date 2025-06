Iran planuje odpowiedź: setki rakiet gotowych do startu

Teheran już przygotował odpowiedź na ewentualny atak. Według The New York Times, irańskie władze wojskowe opracowały plan zakładający natychmiastowy kontratak na Izrael w przypadku agresji, przy użyciu setek balistycznych rakiet i dronów. Celem mogą stać się nie tylko izraelskie miasta i infrastruktura wojskowa, ale także amerykańskie bazy wojskowe w regionie, w tym te znajdujące się w Iraku, Kuwejcie czy Bahrajnie. „Odpowiedź będzie szybka i miażdżąca” – powiedział anonimowy wysoki rangą irański urzędnik. W związku z oczekiwanym izraelskim atakiem, w Teheranie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Władze przygotowują się nie tylko na atak, ale i na długotrwały konflikt.

USA w gotowości: ewakuacje, alarmy, działania prewencyjne

Amerykanie nie mają złudzeń. W tym wypadku sytuacja może wymknąć się spod kontroli. W ramach prewencji rozpoczęto ewakuację personelu dyplomatycznego z Iraku, Kuwejtu i Emiratów Arabskich (tak pisze Reuters). Bazy wojskowe USA w regionie zostały postawione w stan alarmowy, a Marynarka Wojenna w Bahrajnie została zaalarmowana. Co więcej, rodzinom amerykańskich żołnierzy udzielono zgody na ewakuację. W Białym Domu zwołano sztab kryzysowy, a prezydent Trump pytany o sytuację, odpowiedział lakonicznie: „Zobaczymy, co się wydarzy”.

Izrael rozważa trzy scenariusze ataku

Izraelski rząd analizuje trzy główne warianty operacji militarnej przeciwko Iranowi (za ynet.co.il):

Samodzielna operacja – precyzyjne uderzenie na irańskie obiekty jądrowe bez konsultacji i wsparcia USA, na wzór operacji „Opera” (Irak, 1981) i „Orchard” (Syria, 2007). Atak solo, ale z amerykańskim parasolem obronnym – izraelskie siły przeprowadzają atak, ale uzgadniają z USA pomoc w zakresie obrony przeciwrakietowej, wywiadu i cyberwsparcia. Wspólna operacja z USA – pełna, skoordynowana akcja militarna obu państw, która mogłaby mieć najpotężniejszy, ale też najbardziej niebezpieczny skutek – włącznie z regionalną eskalacją i wielką wojną.

Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz pośredni (nr 2), który daje Izraelowi kontrolę nad decyzją o ataku, ale zapewnia mu ochronę przed odwetem (ynet).

/> />

Dlaczego Iran nie odpuszcza programu jądrowego?

Dla Teheranu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, to sprawa dumy narodowej. Program jądrowy symbolizuje niezależność technologiczną, odporność na sankcje i sprzeciw wobec zachodniego nacisku. Jak zauważa The New York Times, program nuklearny stanowi element politycznej siły irańskich elit, zwłaszcza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W oczach władz to karta przetargowa i gwarant suwerenności.

Stracone szanse i zerwane negocjacje

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Iran jest gotowy na kompromis. W grudniu 2024 r. prezydent Masud Pezeshkian otwarcie deklarował chęć negocjacji z USA i „wzajemnego szacunku”. W maju 2025 r. Iran zadeklarował gotowość do podpisania nowej umowy jądrowej w zamian za złagodzenie sankcji, nawet bez pełnego zniesienia restrykcji. Teheran nawet wycofał swoje oddziały z Syrii i zgodził się na ograniczenie wsparcia dla Hezbollahu.

Ale USA i Europa nie odpowiedziały gestem za gest. Zachód utrzymał presję, a działania Izraela wobec Libanu i Strefy Gazy nie zostały powstrzymane. Z perspektywy Teheranu negocjacje okazały się pułapką. Efekt? Iran dostał i „hańbę”, i groźbę wojny.

Świat patrzy, ale nie reaguje

W tle konfliktu toczy się geopolityczna gra, w której stawką jest dominacja w regionie. Izrael postrzega potencjalne uzyskanie broni jądrowej przez Iran jako zagrożenie egzystencjalne. Obawy przed przeniesieniem technologii do grup takich jak Hezbollah czy Hamas są powszechne. Z kolei Iran obawia się izolacji i możliwej interwencji, jeśli nie zabezpieczy się nuklearnie. Niepokoi także możliwa regionalna reakcja łańcuchowa: Saudyjczycy, Egipcjanie, a nawet Turcy mogą ruszyć śladem Iranu w wyścigu po broń jądrową.

Czy wojna jest już przesądzona?

Sygnały są jednoznaczne: negocjacje zostały zawieszone, armie w pełnej gotowości, a społeczeństwa przygotowywane na najgorsze. Niepewna jest kolejna szósta runda rozmów, która miała odbyć się w Omanie. Mimo deklaracji chęci porozumienia, obecna sytuacja przypomina bardziej ciszę przed burzą niż próbę dyplomacji. Jeśli dojdzie do ataku, nie będzie już odwrotu.