Szwecja tworzy oddziały więzienne dla nastolatków. Minister uspokaja

Szef resortu sprawiedliwości wyjaśnił, że utworzenie nowych oddziałów w zakładach karnych jest związane z planowanym od 1 lipca przyszłego roku obniżeniem wieku odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze przestępstwa — z obecnych 15 do 13 lat.

Stroemmer przypomniał, że wcześniej Służba Więzienna otrzymała od rządu polecenie przygotowania miejsc dla młodzieży w wieku 15-17 lat, teraz zadanie to zostanie rozszerzone. Przewiduje się, że początkowo będzie to 100-150 miejsc dla wszystkich kategorii wiekowych młodocianych przestępców. – W oddziałach młodzieżowych odbywać się będą zajęcia szkolne oraz różnego rodzaju terapie – zaznaczył minister sprawiedliwości.

Rząd Szwecji, odpowiadając na głosy krytyków, zapewnił o przestrzeganiu konwencji ONZ o prawach dziecka. Mają powstać oddzielne oddziały dla chłopców (w sześciu więzieniach) i dziewczynek (w dwóch), a młodsi przestępcy nie będą mieli kontaktu ze starszymi ani dorosłymi.

"Kiedy dzieci biegają z bronią automatyczną, trzeba reagować"

Reforma polegająca na obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej do 13 lat ma obowiązywać przez pięć lat. – Kiedy 13 i 14-latkowie biegają z bronią automatyczną, społeczeństwo musi zareagować z całą siłą – podkreślił przewodniczący parlamentarnej komisji sprawiedliwości Henrik Vinge ze skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci (SD)

Rządzący Szwecją od 2022 r. centroprawicowy gabinet premiera Ulfa Kristerssona, przy wsparciu SD, zaostrza prawo, a także zwiększa uprawnienia policji w związku z działalnością gangów narkotykowych, które rekrutują w swoje szeregi nieletnich. Problem dotyczy głównie młodzieży o imigranckich korzeniach.

Prof. Larsson: Odpowiedzialność ponosi całe szwedzkie społeczeństwo

Prof. Göran Larsson, badacz społeczności muzułmańskich w Europie z Uniwersytetu w Göteborgu, mówił w rozmowie z serwisem Baltic Sentinel, że zwiększona migracja do kraju nie jest kluczowym czynnikiem, który odpowiada za wzrost przestępczości.

– Dzieci urodzone w Szwecji również trafiają w szeregi grup przestępczych. Odpowiedzialność za ten problem ponosi całe społeczeństwo. Przykładowo, popyt na narkotyki napędza działalność zorganizowanej przestępczości. Z dochodzeń wynika, że siatki przestępcze korzystają ze wsparcia różnych sektorów – bankowości, handlarzy nieruchomościami czy nawet opieki społecznej. Niektórzy pośrednicy pomagali gangsterom prać pieniądze poprzez transakcje kupna i sprzedaży mieszkań – wyjaśniał.

Dodał, że szwedzka opinia publiczna popiera zaostrzenie kar dla przestępców. – Choć dłuższe wyroki więzienia nie likwidują przyczyn przestępczości, pełnią ważną funkcję symboliczną – pokazują, że łamanie prawa pociąga za sobą realne konsekwencje – podkreślił.