., walczą o demokratyczną, wolną, suwerenną Białoruś" - powiedział Morawiecki.Jak dodał, Polska wezwała wkrótce po sfałszowanych wyborach na Białorusi o spotkanie Rady Europejskiej, która - podkreślił - wyraziła swoją jednoznaczną opinię. "Cała UE wspiera naród białoruski w jego prawie do wyrażenia swojej woli, do życia w wolności, w demokracji" - podkreślił Morawiecki."Przedstawimy wkrótce plan gospodarczy dla narodu białoruskiego, dla państwa białoruskiego, który ma na celu pokazanie, że Europa jest otwarta na Białoruś, Europa jest otwarta dla narodu białoruskiego" - zapowiedział premier."Walczymy (...) o to, by sprawa białoruska była cały czas żywa na forum międzynarodowym, w Unii Europejskiej, w Brukseli, ale także w Waszyngtonie i we wszystkich demokratycznych państwach świata. Jesteśmy pełni podziwu dla narodu białoruskiego za determinację, odwagę, walkę o wolność o demokrację. My mamy takie tradycje walki +za naszą i waszą wolność+ i te tradycje przekazujemy wam" - mówił Morawiecki podczas spotkania."Ale chcemy, żeby to była też realna pomoc na forum międzynarodowym i realna pomoc materialna dla osób represjonowanych" - oświadczył premier. Podkreślił, że wszystkie osoby pobite w czasie protestów mają możliwość otrzymania pomocy w Polsce i wiele osób już jest w naszym kraju leczonych.