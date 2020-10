Nagranie audio z przesłaniem IS zostało opublikowane za pośrednictwem kanału organizacji na rosyjskim komunikatorze Telegram. Jest to już kolejne nagranie, którego autorem jest al-Muhadżir, a nie przywódca grupy Abu Ibrahim al-Haszimi, który od objęcia przywództwa w październiku 2019 r. ani razu nie opublikował wiadomości adresowanej do zwolenników grupy.

W nagraniu rzecznik ekstremistów zapewnia, że mimo informacji o niepowodzeniach organizacji Państwo Islamskie nadal trwa i będzie trwało. Wyraża też zadowolenie z wycofywania się wojsk amerykańskich z Afganistanu, Iraku i Syrii, uznając to za sukces "mudżahedinów".

Abu Hamza al-Muhadżir wzywa też członków grupy do przeprowadzania zamachów m.in. w Arabii Saudyjskiej, w związku z jej cichym poparciem dla normalizacji stosunków Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu z Izraelem. Oskarża również władze monarchii o "wciągnięcie kraju w pokój z Żydami". Radzi, by celem ataków były obiekty ważne dla saudyjskiej gospodarki, takie jak ropociągi, a także miejsca pobytu cudzoziemcy, takie jak bary czy kluby.

Rzecznik IS kieruje podobne wezwania również do dżihadystów w Afryce, zachęca ponadto do atakowania misjonarzy i pracowników humanitarnych.