Oczekuje się, że główne gospodarki Ameryki Łacińskiej będą mogły osiągną szeroki zasięg szczepień do połowy 2022 r. W Azji potrwa to już dłużej. Z prognoz wynika, że dojście do tego celu w większości gospodarek wschodzących przeciągnie się do przyszłego roku lub nawet dłużej. Wyjątkami są Chiny, Mongolia, Korea Południowa, Kambodża, Singapur i Malezja.

Nawet w jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarek regionu szczepienia idą wolniej niż gdzie indziej. Przewiduje się, że Japonia osiągnie 60 proc. zaszczepionej populacji dopiero do końca przyszłego roku. Kontynentem, na którym szczepienia będą postępować najwolniej, jest Afryka.

Według EIU większość krajów europejskich, a także Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael i niektóre państwa Zatoki Perskiej również znajdują się na szybkiej ścieżce szczepień.

Opóźnienia w akcji szczepień może być bardzo kosztowne dla światowej gospodarki. Analitycy spodziewają się, że globalny koszt nieosiągnięcia poziomu 60 procent szczepień wśród populacji do połowy 2022 r. wyniesie do 2,3 biliona dolarów w latach 2022-2025.