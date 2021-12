Przedstawiciel saudyjskich władz przekazał we wtorek agencji Reutera, że aresztowanie we Francji jednego z domniemanych zabójców dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, to przypadek "pomylenia tożsamości" osoby.

Poproszony o komentarz w sprawie zatrzymania podejrzanego mężczyzny, przedstawiciel władz w Rijadzie oświadczył w komunikacie, że skazani zabójcy "odsiadują obecnie wyroki w Arabii Saudyjskiej". Reklama Wcześniej we wtorek na paryskim lotnisku Charles de Gaulle francuska policja aresztowała na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez władze Turcji w 2019 roku Chalida al-Otaibiego, byłego członka Gwardii Królewskiej Arabii Saudyjskiej. AFP podała, powołując się na źródła sądowe, że 33-letni al-Otaibi był członkiem komando, złożonego z żołnierzy saudyjskich jednostek specjalnych, które zamordowało Chaszodżdżiego. Podejrzany zamierzał polecieć do Arabii Saudyjskiej. Była sprawozdawczyni ONZ ds. egzekucji pozasądowych, doraźnych i arbitralnych Agnes Callamard, która przeprowadziła śledztwo w sprawie zamordowania dziennikarza, powiedziała, że aresztowanie al-Otaibiego to prawdopodobnie "przełom" w tym dochodzeniu. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z zaginięciem Chaszodżdżiego, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu. W marcu 2019 roku prokuratura w Stambule przygotowała akt oskarżenia przeciwko 20 podejrzanym o udział w zabójstwie dziennikarza. Oskarżenie sporządzono w oparciu o analizę danych z telefonów komórkowych podejrzanych, ewidencję ich podróży do Turcji oraz obecność w konsulacie, a także zeznania świadków i analizę telefonu, laptopa i iPada Chaszodżdżiego. We wrześniu 2020 roku sąd w Rijadzie skazał na kary po 20 lat więzienia pięciu oskarżonych o zabicie Chaszodżdżiego, trzech pozostałych oskarżonych za ukrywanie morderstwa dostało długoletnie kary więzienia. Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) uznało, że proces w tej sprawie nie ustalił odpowiedzialności za zabicie Chaszodżdżiego; Callamard nazwała go "farsą". W raporcie Callamard opublikowanym w 2019 roku uznano, że zleceniodawcą zabójstwa dziennikarza był "według wiarygodnych świadectw" następca saudyjskiego tronu książę Mohammed bin Salman. W marcu Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka podało, że saudyjscy dygnitarze grozili Callamard śmiercią.