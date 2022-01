Prezydent Izraela Icchak Herzog przyleciał w niedzielę do Abu Zabi z oficjalną dwudniową wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwsza wizyta izraelskiego prezydenta w ZEA w historii. Kraje formalnie utrzymują stosunki dyplomatyczne od 2020 roku.

Wizyta Herzoga w ZEA to znak pogłębiających się więzi między tymi państwami w obliczy wzrostu napięcia w regionie, związanym z wojną domową w Jemenie i trwającymi negocjacjami nuklearnymi z Iranem - pisze agencja Associated Press. Reklama Przez lata stosunki między Izraelem a ZEA nie były jawne, a za prezydentury Donalda Trumpa USA pomogły wynegocjować tzw. porozumienie Abrahama, które doprowadziło do ustanowienia w 2020 r. stosunków dyplomatycznych między Izraelem i ZEA. Reklama Herzog ma się spotkać z najwyższymi emirackimi przywódcami, w tym szejkiem Mohammedem ibn Zajed al-Nahjanem, będącym faktycznym władcą ZEA, oraz małą, ale stale rosnącą społecznością mieszkających w tym kraju Żydów - przekazało przed wizytą biuro prezydenta. Herzog odwiedzi także wystawę Expo 2020 w Dubaju, podczas której w pawilonie izraelskim zorganizowano szereg wydarzeń. W drodze do ZEA samolot izraelskiego prezydenta przeleciał nad Arabią Saudyjską, co według Herzoga, było "naprawdę poruszającym momentem". Izrael nie utrzymuje z tym krajem stosunków dyplomatycznych, ale izraelska dyplomacja chciałaby nawiązania formalnych relacji z Arabią Saudyjską - zauważa Reuters. Przed odlotem Herzog powiedział, że jego wizyta ma "przynieść przesłanie pokoju dla całego regionu". Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną średniego zasięgu Zobacz również Prezydent Izraela odgrywa w dużej mierze funkcję ceremonialną, premier Naftali Benet złożył pierwszą wizytę w ZEA w grudniu 2021 r. Do pokazującej izraelsko-emiracką współpracę wizyty dochodzi w trudnym momencie dla Bliskiego Wschodu - ocenia AP. Dodaje, że oba kraje łączy wrogość wobec Iranu i obawy o rozwój programu broni jądrowej przez ten kraj. Nasiliły się walki w trwającej od siedmiu lat wojnie domowej w Jemenie, w której wspierani przez Iran szyiccy rebelianci Huti walczą z uznawanym na arenie międzynarodowej rządem, po stronie którego stoi również koalicja państw arabskich kierowana przez Arabię Saudyjską. W jej skład wchodzą również ZEA. W styczniu Huti zaatakowali dronami cele w Abu Zabi i zapowiedzieli kolejne uderzenia. W atakach zginęły trzy osoby. 18 stycznia Izrael zaoferował ZEA wsparcie wywiadowcze, które ma pomóc w obronie przed atakami Hutich. W piątek wstrzymano także toczone w Wiedniu negocjacje nuklearne między światowymi potęgami i Iranem. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zakomunikowali, że rozmowy "dobiegają końca i wymagają teraz wkładu politycznego".