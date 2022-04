W Raporcie Bezpieczeństwa Narodowego 2021 CNI przewidywała wzrost działalności szpiegowskiej w obszarach: politycznym, finansowym, energetycznym, technologicznym, badań kosmosu oraz bezpieczeństwa i obrony.

Dokument opisywał, w jaki sposób zagraniczni agenci prowadzą swoją działalność zatrudniając się w strategicznych firmach czy wykorzystując środki masowego przekazu

"Służby wywiadowcze, oligarchowie, organizacje pozarządowe, fundacje itd. wzmacniają swoje powiązania z politykami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym, by ingerować w wewnętrzne sprawy kraju i destabilizować go" - zaznaczono w opisywanym przez "El Espanol" raporcie. Dodano, że w wielu przypadkach zagraniczni szpiedzy uzyskują prawo pobytu lub hiszpańskie obywatelstwo, by swobodnie poruszać się po krajach strefy Schengen.

"Niektóre zagraniczne służby wywiadowcze wykorzystują Hiszpanię jako bazę operacyjną dla realizacji celów w innych krajach" - napisano w raporcie CNI. Uzupełniono, że operujące na terenie Hiszpanii wrogie służby wywiadowcze zajmują się również monitorowaniem swoich obywateli przebywających na emigracji.

Jak przypomina "El Espanol" w roku poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę doszło do wielu cyberataków na hiszpańskie instytucje. CNI informowała w raporcie o ponad 69 tys. takich przypadkach tylko w miesiącach bezpośrednio poprzedzających agresję Rosji. Ofiarami cyberataków padło m.in. pięć hiszpańskim ministerstw.

Wcześniej CNI wskazywał jako autorów tych cyberataków "grupy hakerów związanych z tajnymi służbami Kremla i prawdopodobnie sponsorowanych przez rosyjski rząd".

W Raporcie Bezpieczeństwa Narodowego 2021 nie wymieniono jednak z nazwy krajów ani konkretnych wrogich służb wywiadowczych.

Wywiad hiszpański zapowiedział wprowadzenie w najbliższych miesiącach bardziej rygorystycznego monitoringu i kontroli działalności podejrzanych o działalność szpiegowska. Tydzień temu Hiszpania wydaliła ok. 25 dyplomatów i pracowników ambasady Rosji, którzy stanowili „zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa państwa”.