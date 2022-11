Zwiększenie współpracy z Koreą

Według biura Yoona, uwagi miliardera padły w czasie wirtualnego spotkania Muska z Yoonem. Musk powiedział, że podejmie każdą decyzję inwestycyjną po kompleksowym przeglądzie warunków inwestycyjnych, w tym dotyczących siły roboczej i technologii.

Yoon wysłuchał również planu Muska dotyczącego budowy kolejnej gigafabryki w Azji do produkcji samochodów elektrycznych. Główna fabryka Tesli w Azji znajduje się w Szanghaju w Chinach. Chiński zakład ostatnio podwoił moce produkcyjne do poziomu około 1 mln pojazdów rocznie.

Według biura Yoona, Musk wyraził również chęć aktywnego inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w Korei Południowej oraz znacznego rozszerzenia współpracy w zakresie łańcucha dostaw z firmami koreańskimi. Biuro Yoona powiedziało też, że Musk spodziewa się wzrostu wartości zakupów części od koreańskich firm do co najmniej 10 mld dol. do 2023 roku.

Tesla kupuje już wiele części samochodowych wyprodukowanych w Korei Południowej, w tym od LG Energy Solution Ltd., wieloletniego dostawcy akumulatorów. Jeon Hyeyoung, analityk Daol Investment & Securities Co. w Seulu, ocenił w zeszłym miesiącu, że perspektywy LG Energy są pozytywne, częściowo z powodu zwiększonej produkcji w zakładzie Tesli w Szanghaju.

LG Energy stwierdziło w czerwcu, że wyda 452 mld dol. na budowę nowej linii akumulatorów 4680, ogniw nowej generacji reklamowanych przez Teslę jako klucz do odblokowania produkcji tańszych pojazdów elektrycznych, a co z za tym idzie, również do ich większego rozpowszechnienia.

Koreańska fabryka

Oprócz tego Korea jest domem dla dwóch największych na świecie producentów samochodów, Hyundai i Kia, a także innych producentów akumulatorów, takich jak SK On Co. i Samsung SDI Co.

Koreańczycy postrzegają pojazdy elektryczne, akumulatory i półprzewodniki jako kluczowy motor wzrostu swojej gospodarki i uważają, że niezbędne jest istnienie i tworzenie zaawansowanych technologicznie sieci dostaw ze Stanami Zjednoczonymi.

Relacje między Koreą a Stanami Zjednoczonymi znalazły się pod presją w sierpniu, kiedy administracja Bidena podpisała ustawę o redukcji inflacji, która wyklucza ulgi podatkowe dla pojazdów elektrycznych montowanych za granicą.