„Od tego poranka Francja jest mocniejsza i dumniejsza” - oznajmił rodakom 13 lutego 1960 r. prezydent Charles de Gaulle. Tuż przed jego wystąpieniem piaski Sahary w algierskim dystrykcie Reggane stopiła eksplozja ładunku jądrowego o mocy 70 kt. Tak V republika oznajmiła światu, że dołączyła do elitarnego grona mocarstw atomowych. Bomba o uroczej nazwie „Gerboise Bleue” („błękitny skoczek pustynny”) stanowiła na to niepodważalny dowód. Wedle zamierzeń de Gaulle’a była odpowiedzią na serię militarnych klęsk, jakich doświadczyła republika w ciągu zaledwie 20 lat. Najpierw w 1940 r. Francuzi zostali w upokarzający sposób rozgromieni przez Niemców. Niepodległość odzyskali jedynie dzięki temu, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w sojuszu ze Związkiem Radzieckim pokonały III Rzeszę. Odbudowywanej po 1945 r. IV republice również brakowało powodów do dumy. Próba odzyskania kontroli nad koloniami w Indochinach zakończyła się druzgocącą klęską spadochroniarzy z Legii Cudzoziemskiej pod Dien Bien Phu w maju 1954 r. Minęły dwa lata i Francja wspólnie z Wielką Brytanią usiłowała odbić z rąk egipskich Kanał Sueski, a przy okazji obalić rządzącego krajem piramid Gamala Nasera. Od strony militarnej wszystko szło dobrze, dopóki nie zareagowały dwa jądrowe supermocarstwa. „Chruszczow w jednej chwili zagroził Wielkiej Brytanii i Francji »bronią rakietową«, jeśli natychmiast nie wycofają sił znad Kanału Sueskiego” - opisuje w książce „Zimna wojna. Historia podzielonego świata” John Lewis Gaddis. „Wściekły z powodu nieuzgodnienia z nim całej akcji Eisenhower nakazał im (obu agresorom - red.) ewakuację z Suezu pod groźbą surowych sankcji gospodarczych” - uzupełnia Gaddis. Jeszcze 15 lat wcześniej rejterada Paryża i Londynu z tak ważnego strategicznie miejsca byłaby nie do pomyślenia. Dlatego szybki odwrót w październiku 1956 r. do reszty pogrążył dobre samopoczucie Francuzów. Do tego bunt przeciw francuskiej okupacji podniosła Algieria.