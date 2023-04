Reklama

Yokosuka to miasto w japońskiej prefekturze Kanagawa. Jest pierwszym, które zdecydowało się używać ChatGPT w swoich urzędach.

Brakuje rąk do pracy

Ten kraj od lat mierzy się z niżem demograficznym. Eksperyment będzie się odbywał w mieście które liczy niecałe 400 tys. mieszkańców, a jego populacja wciąż się kurczy. Brakuje rąk do pracy, więc ChatGPT może się okazać bardzo pomocny. Jak czytamy na stronie japantimes.com narzędzie zajmie się pracą administracyjną, a urzędnicy będą się mogli skupić na czynnościach, które mogą wykonywać jedynie ludzie.

Zakres jego obowiązków będzie dość szeroki. Na stronie internetowej lokalnego ratusza można znaleźć informacje, do czego konkretnie będzie go mogła wykorzystywać czterotysięczna armia urzędników. To m.in. przygotowywanie bazy dokumentów, sprawdzanie ich pod względem poprawności językowej, pisanie podsumowań spotkań, tworzenie treści marketingowych i komunikacyjnych, odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania. Najciekawiej wygląda przewidziana dla ChatGPT możliwość wysuwania pomysłów nowych projektów i przepisów możliwych do zrealizowania.

Poparcie rządu

Japonia bardzo entuzjastycznie podchodzi do kwestii wykorzystania AI. Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman podczas niedawnej wizyty w tym kraju stwierdził, że firma zamierza otworzyć tam swoje biuro. A główny sekretarz gabinetu Japonii Hirokazu Matsuno poinformował, że rząd będzie pracował nad „wykorzystaniem sztucznej inteligencji do zmniejszenia obciążenia krajowych urzędników państwowych”.

– Chcemy wykorzystywać różne rodzaje AI do promowania reform w pracy – powiedział minister cyfryzacji Taro Kono. Z kolei minister spraw wewnętrznych i komunikacji Takeaki Matsumoto zapowiedział, że jego ministerstwo zamierza na okres próbny rozpocząć korzystanie z narzędzia do wykonywania niektórych obowiązków, mając też na uwadze właściwe postępowanie z wprowadzaniem do niego informacji poufnych.

Co z bezpieczeństwem danych?

Właśnie kwestie bezpieczeństwa budzą największe obawy przy korzystaniu z chatbotów. Dlatego np. wadze miasta Yokosuka podkreślają, że do Chata GPT nie będą wprowadzane żadne poufne informacje. Będzie on również współpracował z usługą „LoGo Chat”, skierowaną do lokalnych władz, której już używa administracja tego miasta. Po miesiącu urzędnicy zdecydują, czy ChatGPT się sprawdził i czy nadal będą z niego korzystać.

