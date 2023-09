Członkostwo Nigerii w G20

Prezydent Nigerii Bola Tinubu weźmie udział w szczycie G20 w Indiach 9 i 10 września na zaproszenie premiera Narendry Modiego. Obecnie to Republika Południowej Afryki jest jedynym afrykańskim członkiem grupy G20. - Chociaż członkostwo Nigerii w G20 jest pożądane, rząd rozpoczął szeroko zakrojone konsultacje w celu ustalenia związanych z tym korzyści i ryzyka – przekazał rzecznik prezydenta Nigerii Ajuri Ngelale w oświadczeniu. Dodał, że obecność Tinubu częściowo przyczyniła się do osiągnięcia celu członkostwa.

W piątek padła informacja, że prezydent Tinubu weźmie udział w szczycie G20, aby promować inwestycje zagraniczne w Nigerii i zmobilizować światowy kapitał do rozwoju infrastruktury w jego kraju. Podczas szczytu przywódca Nigerii planuje spotkania z szefami rządów Brazylii, Korei Południowej i Niemiec i Indii, a także z przedstawicielami indyjskiego biznesu. Wcześniej odbył on wizyty m.in. do Chin i Japonii.

Jak ożywić nigeryjską gospodarkę

Nowy rząd w Abidżanie zapewnia, że chce zachęcać do inwestycji, zamiast polegać na pożyczkach w celu tworzenia miejsc pracy. Ma to pomóc ożywić nigeryjską gospodarkę, która zmaga się z rekordowym zadłużeniem, słabą walutą, dwucyfrową inflacją i przerwami w dostawach energii. Jak twierdzą komentatorzy, rząd prezydenta Tinubu rozpoczął najodważniejsze reformy od dziesięcioleci, które zostały przyjęte z zadowoleniem przez inwestorów. Przysporzyły one jednak dodatkowych trudności Nigeryjczykom, którzy już teraz zmagają się ze wzrostem kosztów życia. Główne związki zawodowe w kraju planują strajk w tym tygodniu i zawieszenie działalności na czas nieokreślony jeszcze we wrześniu.

Tinubu ma wziąć udział w indyjskim szczycie G20 wraz z niektórymi członkami swojego gabinetu, w tym ministrami spraw zagranicznych, finansów i handlu. Głównymi tematami spotkania mają być spowolnienie globalnej gospodarki oraz wojna w Ukrainie.

Nigeria to największa gospodarka spośród krajów afrykańskich. Ma ponad 220 mln ludności i jest głównym eksporterem ropy na kontynencie. Surowiec stamtąd sprowadza m.in. Polska.