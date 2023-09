Prezydent USA Joe Biden wezwał w zeszłym roku do stałego członkostwa Unii Afrykańskiej w G20. Tymczasem dopiero dzisiaj premier Indii Narendra Modi podczas szczytu w New Delhi zaprosił blok do klubu największych gospodarek na świecie.

Afryka chce być dostrzeżona

Odwrót od kolonizatorów

Wyjść z cienia światowych potęg

Naturalne bogactwa kuszą

Gra nie-fair rozwiń > Rzecznik Unii Afrykańskiej (UA) Ebba Kalondo powiedział, że organizacja opowiada się za pełnym członkostwem w od siedmiu lat. Do tej pory jedynym afrykańskim członkiem G20 była Republika Południowej Afryki. Według komentatorów ruch ten wzmocni rolę Afryki w świecie, ponieważ kraje tego kontynentu będą mogły odegrać kluczową rolę w dyskusji na temat zmian klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego czy migracji i innych kwestii. Obecnie w Afryce żyje 1,3 miliarda ludzi; liczba ta ma się podwoić do 2050 r. Afrykańczycy będą stanowić jedną czwartą ludności planety. Reklama Afryka chce być dostrzeżona 55 państw członkowskich UA, w tym sporna Sahara Zachodnia, nalegało na przyznanie im bardziej znaczącej roli w instytucjach międzynarodowych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chcą także reformy globalnego systemu finansowego – w tym Banku Światowego i innych podmiotów – które, jak argumentują, zmuszają kraje afrykańskie do płacenia więcej niż inne za pożyczanie pieniędzy, pogłębiając swoje zadłużenie. Reklama W Delhi rozpoczął się szczyt G20 Zobacz również Odwrót od kolonizatorów Afryka w coraz większym stopniu zabiega o inwestycje i zainteresowanie polityczne światowych potęg innych niż Stany Zjednoczone i kraje europejskie, które były jej kolonizatorami. Chiny są największym partnerem handlowym Afryki i jednym z największych pożyczkodawców, Rosja jest wiodącym dostawcą broni, kraje Zatoki Perskiej stały się jednymi z największych inwestorów na kontynencie. Wyjść z cienia światowych potęg Afrykańscy przywódcy sprzeciwiają się postrzeganiu kontynentu jako biernej ofiary wojen, ekstremizmu, głodu i katastrof, zmuszonej do opowiedzenia się po jednej lub drugiej stronie światowych potęg. Niektórzy woleliby być pośrednikami, co pokazały wysiłki pokojowe Afryki po inwazji Rosji na Ukrainę. Analitycy podkreślają, że przyznanie Unii Afrykańskiej członkostwa w G20 jest krokiem w kierunku uznania tego kontynentu za potęgę światową samą w sobie. Dzięki temu UA może reprezentować kontynent, na którym znajduje się największa na świecie strefa wolnego handlu. ISW: Ukraińska kontrofensywa zmusza Rosjan do zmieniany struktuyę dowodzenia Zobacz również Naturalne bogactwa kuszą Kontynent ten jest też niezwykle bogaty w zasoby, których potrzebuje świat, aby przeciwdziałać zmianom klimatu, do których Afryka w najmniejszym stopniu przyczynia się, ale jest przez nie najbardziej dotknięta. Jak wynika z opublikowanego w zeszłym miesiącu raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat rozwoju gospodarczego Afryki, w samym Kongo znajduje się prawie połowa światowych zasobów kobaltu, czyli metalu niezbędnego do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Gra nie-fair - Jeśli weźmiemy pod uwagę zasoby naturalne Afryki, kontynent jest niezwykle bogaty – powiedział w tym tygodniu prezydent Kenii William Ruto podczas pierwszego afrykańskiego szczytu klimatycznego. Spotkanie w Nairobi zakończyło się wezwaniem do sprawiedliwszego traktowania przez instytucje finansowe, przekazywania przez kraje rozwinięte obiecanych 100 miliardów dolarów rocznie w postaci finansowania działań klimatycznych dla krajów rozwijających się oraz globalnego podatku od paliw kopalnych. Michał Perzyński Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję