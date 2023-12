Zdaniem UNAIDS kluczową rolę w walce z epidemią powinny mieć organizacje tworzone przez najbardziej dotknięte grupy społeczne: ludzi żyjących z HIV i zagrożonych wirusem. Obecnie jednak - ostrzegła ostatnio dyrektor wykonawcza organizacji Winnie Byanyima - wobec stygmatyzowania ludzi najbardziej narażonych na zakażenie dalszy postęp w walce z AIDS jest zagrożony.

Na świecie żyje dziś 39 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV. Około 20 milionów z nich żyje we wschodniej i południowej Afryce, a około 6,5 miliona w regionach Azji i Pacyfiku. 53 procent zakażonych to kobiety, przypomniał portal RFI. W ostatnim roku na świecie wirusem zaraziło się 1,3 miliona ludzi. Liczba nowych zakażeń jest znacznie niższa w porównaniu ze szczytowym 1995 rokiem, w którym odnotowano 3,2 miliona nowych infekcji. Spadły też koszty leczenia. Rok terapii jednej osoby zakażonej w 1995 roku wynosił 25 tysięcy dolarów. Dziś spadł do 70 USD na rok - podał portal.

W Polsce, gdzie od początku epidemii wykryto ponad 30 tys. przypadków zakażeń, liczba wykrytych nowych przypadków wzrasta w ostatnich latach. Z danych Krajowego Centrum ds. AIDS wynika, że od początku roku do połowy listopada 2023 r. wykryto 2590 zakażeń, podczas gdy w całym 2022 roku - 2384.