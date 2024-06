Europa od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej regularnie pomrukiwała rewolucjami, które prowadziły na zmianę do wojen albo przewrotów. Tak było w 1830 r. w Belgii, która po krótkim konflikcie z Holandią zdołała wywalczyć niepodległość, i w Królestwie Polskim, gdzie wybuchło powstanie listopadowe. Oba te wydarzenia swoje źródło miały we wcześniejszej o kilka miesięcy rewolucji lipcowej, która we Francji doprowadziła do zakończenia rządów dynastii Burbonów. Po kilku dniach starć w Paryżu zmuszono Karola X do ucieczki. Jego miejsce zajął Ludwik Filip I, który miał być gwarantem monarchii konstytucyjnej, ale przede wszystkim zapowiedzią lepszej przyszłości.

Marzenia rewolucjonistów szybko zderzyły się z rzeczywistością. Już dwa lata później doszło do kolejnych starć na ulicach wywołanych rozczarowaniem z panowania nowego monarchy. Ale ten przetrwał tym razem. 16 lat później miał mniej szczęścia. Rewolucja lutowa z 1848 r. nie tylko zmusiła go do abdykacji, ale również rozpętała w całej Europie dwuletni okres niepokoju, który przeszedł do historii jako Wiosna Ludów. Zanim jednak się zaczął, w wielu krajach będzie słychać coraz groźniejsze odgłosy niezadowolenia.

