FAB-3000 sieje zniszczenie – ucieczki nie ma

Otoczone siły ukraińskie próbowały przebić się z Mirnogradu, ale bezskutecznie. Próby wsparcia ze strony armii ukraińskiej z Pokrowska i rejonu Griszyno również zakończyły się fiaskiem. Rosyjskie oddziały zacieśniają pierścień oblężenia, przejmując kolejne pozycje i wzmacniając kontrolę nad strategicznymi punktami miasta. Sytuację w mieście potwierdzają ostatnie mapy i raporty amerykańskich ekspertów ISW - Instytutu Badań nad Wojną.

Co najbardziej niepokojące. Z relacji wynika, że ukraińscy żołnierze zostali zepchnięci do bloków mieszkalnych, które teraz stają się celem dla potężnych bomb lotniczych. Brakuje ewakuacji rannych, a kontakt logistyczny utrzymywany jest jedynie przez drony – większość z nich jest jednak zestrzeliwana.

Pokrowsk i okolice: Nowa linia frontu

Rosyjskie siły kontynuują natarcie nie tylko w samym Mirnogradzie, ale także w pobliskim Pokrowsku. Tam udało się im zdobyć kontrolę nad północno-zachodnią częścią miasta, a ataki prowadzone są wzdłuż linii kolejowej w kierunku Griszyno. Front przesuwa się również w rejonie Krasnego Limanu. Ukraińcy stracili tam dostęp do kluczowej drogi zaopatrzeniowej. Ukraińskie kontrataki są ograniczone i rzadko skuteczne. Mimo kilku prób przeprowadzenia ataku z rejonu Udacznego czy Belickiego, większość ukraińskich grup szturmowych nie wraca z pola walki.

Linie załamują się jedna po drugiej

Pozycje ukraińskie rozpadają się nie tylko w Mirnogradzie. Rosyjskie jednostki przesuwają się także na południe, od strony Poltawki dotarły już na obrzeża Sofijewki, tuż przy Toriecku. Dodatkowo w rejonie Władimirowki (Szachowo) obserwuje się dalsze rosyjskie postępy.

Wojna w Donbasie ponownie pokazuje swoje brutalne oblicze z oblężonymi miastami, odciętymi rannymi i bezlitosnymi atakami z powietrza. Mirnograd,może stać się symbolem totalnego okrążenia i beznadziejnej walki sił ukraińskich do końca.