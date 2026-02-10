"Jeśli Iran zdobędzie broń jądrową, inni nie będą mogli pozostać obojętni"

- Jeśli Iran zdobędzie broń jądrową, inni nie będą mogli pozostać obojętni – powiedział Fidan. Dodał, że skutki tej sytuacji nie ograniczą się tylko do Iranu. Minister ostrzegł przed reakcją łańcuchową na całym Bliskim Wschodzie, napędzaną logiką odstraszania i rosnącym poczuciem zagrożenia. W opinii Fidana Iran nie pracuje jednak obecnie nad stworzeniem bomby atomowej.

Choć Turcja nadal sprzeciwia się rozprzestrzenianiu broni jądrowej i opowiada się za rozwiązaniem dyplomatycznym, to realia regionalne mogą zmusić państwa tej części świata do ponownego rozważenia swoich decyzji. - Nie można oczekiwać, że państwa będą się tylko przyglądać – powiedział turecki minister.

Wypowiedzi Fidana pojawiły się w kontekście wysiłków USA, mających na celu uniemożliwienie Iranowi rozwijania potencjału nuklearnego - podkreślił Bloomberg.

To kwestia równowagi strategicznej

W ocenie dziennika „Jerusalem Post” minister przedstawił problem jako kwestię równowagi strategicznej, a nie ideologii. Zauważył, że pojawienie się nowych potęg nuklearnych w regionie zwiększyłoby ryzyko eskalacji i błędnej oceny sytuacji. Uznał, że jest to szerszy problem bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

- Ważne jest, aby zapobiec powstaniu nowej sytuacji nuklearnej w regionie – podkreślił Fidan. Jego zdaniem uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej powinno być traktowane jako wspólny priorytet międzynarodowy. Turecki minister zauważył, że gdy pojawi się presja na rozpowszechnianie broni masowego rażenia, „odwrócenie (tej tendencji) stanie się znacznie trudniejsze”.

Na terenie Turcji stacjonują amerykańskie bomby jądrowe

W bazie lotniczej Incirlik w prowincji Adana w Turcji znajdują się od lat 60. XX wieku dziesiątki amerykańskich bomb nuklearnych. Strona turecka nie otrzymała pozwolenia na ich przenoszenie ani rozmieszczanie - przypomniał Bloomberg.

Nawiązując do rozmów między USA a Iranem, które odbyły się 6 lutego w Omanie i mają być kontynuowane w tym tygodniu, Fidan powiedział, że ewentualne ataki powietrzne „nie doprowadzą do zmiany reżimu” w Teheranie. Minister ostrzegł, że Bliski Wschód nie wytrzyma kolejnej wojny.

Fidan ostrzegł, że wątpliwości dotyczące gotowości Waszyngtonu do wypełnienia zobowiązań wobec sojuszników z NATO mogą zaostrzyć przyszły wyścig zbrojeń jądrowych w Azji i Europie.