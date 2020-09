Uroczyste przekazanie myśliwców jest głównym punktem programu wizyty Parly w Indiach, która - jak pisze AFP - ma wymiar polityczny, strategiczny i handlowy.

Ministerstwo obrony Indii zamówiło w zakładach Dassault Aviation w Bordeaux-Merignac 36 myśliwców wielozadaniowych Dassault Rafale. Pięć pierwszych maszyn zostało dostarczonych na początku lata.

To trzecia wizyta Parly w Indiach, które mają wejść do Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2021 roku. Jak podkreślają francuscy komentatorzy, podróż ta jest okazją do wzmocnienia militarnego partnerstwa obu krajów.

Minister udała się do Indii z przedstawicielami koncernów Dassault, Safran, MBDA i Thales.

Francuskie firmy chcą dostarczać indyjskiej armii, która planuje modernizację sprzętu wojskowego, samoloty, okręty podwodne i bojowe, broń, drony oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.