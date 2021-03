"Wiemy, że dane zostały wykradzione, ale nie mamy jeszcze całkowitego oglądu sytuacji" - oznajmiła w wydanym oświadczeniu szefowa administracji parlamentu Marianne Andreassen. Jak dodała, włamywacze uzyskali dostęp do sieci, wykorzystując lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange.

"Parlament nie wie, kto stoi za atakiem" - przyznała Andreassen.

Jest to już drugi wykryty atak na sieć norweskiego parlamentu w ciągu pół roku. We październiku szefowa MSZ Norwegii Ine Eriksen Soereide oskarżyła o włamanie rosyjskie służby. Do ataku miało dojść w sierpniu 2020 r. (PAP)