Parlament Korei Płd. przyjął we wtorek rezolucję wzywającą rząd Japonii do zmiany decyzji o uwolnieniu do morza radioaktywnej wody ze zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie – podała agencja Yonhap.

„Zgromadzenie Narodowe Republiki Korei stanowczo potępia jednostronną decyzję rządu japońskiego o uwolnieniu skażonej radioaktywnej wody odpadowej z Fukushimy do morza i wzywa do natychmiastowego wycofania tej decyzji" – napisano w rezolucji przygotowanej wspólnie przez partię rządzącą i opozycję. „Zgromadzenie Narodowe nigdy nie będzie tolerowało żadnego działania japońskiego rządu, które może zaszkodzić zdrowiu naszych obywateli" – dodali parlamentarzyści, wzywając rząd w Seulu do udzielenia „aktywnej odpowiedzi dyplomatycznej". Rząd w Tokio zatwierdził w kwietniu plan pozbycia się ponad miliona ton skażonej wody z elektrowni w Fukushimie. Przed spuszczeniem do morza woda ma być przefiltrowana i rozcieńczona, by spełnić krajowe i międzynarodowe normy dotyczące zawartości radioaktywnych izotopów. Uwalnianie wody ma się rozpocząć około roku 2023. Przeciwko planom japońskiego rządu protestowały, oprócz władz Korei Płd., również władze Chin, a także japońscy rybacy, część mieszkańców prefektury Fukushima oraz japoński oddział organizacji Greenpeace.