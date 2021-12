Dodał, że centrum prasowe ulokowane jest między Kuźnicą a Sokółką. "Będzie miejscem pracy dla dziennikarzy polskich i zagranicznych" - zaznaczył.

"W centrum będą odbywały się konferencje prasowe, ale również spotkania z ekspertami od tematyki wschodniej. Będą to specjalne, pogłębione warsztaty o sytuacji geopolitycznej, podczas których można w horyzontalny sposób wyjaśnić aktualne działania pochodzące ze wschodu" - powiedział rzecznik rządu.

Müller zapowiedział jednocześnie, że w środę rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń akredytacyjnych.

Specjalne zasady bezpieczeństwa

"Również dzisiaj zostaną przedstawione zasady wstępu mediów na teren objęty specjalnymi zasadami bezpieczeństwa. Szczegóły zostaną przedstawione dzisiaj na konferencji prasowej, która odbędzie się w siedzibie Straży Granicznej" - powiedział rzecznik rządu.

Od 2 września do końca listopada w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. To taki sam obszar, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która w środę weszła w życie. Zgonie nią na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy (PAP)

autor: Rafał Białkowski