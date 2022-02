"W tym roku wyraźnie obserwujemy, że większość osób, około dwóch trzecich (zatrzymanych przez SG w Polsce – PAP), przedostaje się ze swoich krajów pochodzenia do Rosji – najczęściej do Moskwy – a następnie na Białoruś i na granicę" – powiedziała Michalska. W jej ocenie to "nowy trend" w nielegalnej migracji do UE.

Reklama

Przypomniała, że w minioną środę SG zatrzymała 4 obywateli Sri Lanki i 3 Jemenu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Reklama

"Migranci ze Sri Lanki przyznali, że przylecieli przez Dubaj do Moskwy, a stamtąd do Mińska. Natomiast obywatele Jemenu dostali się wpierw do Sudanu, a następnie do Moskwy. Tam nawet chcieli zostać, ale usłyszeli, że mogą sobie jechać na Białoruś, a stamtąd na Zachód" – przekazała Michalska.

Poinformowała, że w styczniu tego roku SG zatrzymała 39 migrantów. W tej grupie najwięcej jest obywateli Sri Lanki – 20, następnie Syrii – 12. Pozostali zatrzymani to Kubańczycy, Palestyńczycy, a także obywatele Jemenu i Turkmenistanu.

Zostali oni umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców. Część z nich złożyła wnioski o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu ub.r. odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński