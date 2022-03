Ambasada Włoch na Ukrainie zostanie przeniesiona z Kijowa do Lwowa - poinformował we wtorek MSZ w Rzymie. Obywateli włoskich wezwał zaś, by opuścili Kijów wszelkimi dostępnymi środkami transportu, także pociągami.

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wytłumaczyło decyzję o przeniesieniu ambasady do Lwowa pogorszeniem się warunków bezpieczeństwa w Kijowie i w konsekwencji niemożliwością zagwarantowania pełnej działalności placówki. Jak dodał resort, przenosiny ambasady już trwają. Podobne decyzje podjęły wcześniej ambasady innych krajów. MSZ zaapelował do obywateli włoskich przebywających w Kijowie i w okolicach, by opuścili to miasto dostępnymi jeszcze środkami transportu, także pociągami, gdy - jak podkreślono - nie obowiązuje godzina policyjna. "Zaleca się maksymalną ostrożność" - zaznaczyło ministerstwo.