"Wystąpienie prezydenta (Rosji Władimira) Putina we wtorek podkreśliło jego stałe zainteresowanie Donbasem, gdzie Rosja uderza w siły ukraińskie, przygotowując się do wznowienia ofensywy. W trakcie całego konfliktu ośrodki miejskie były obiektem prowadzonych na oślep ataków ze strony Rosji. Miasta Kramatorsk i Konstantynówka prawdopodobnie staną się celami Rosjan przy użyciu podobnego poziomu przemocy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Połączenie szeroko zakrojonych uderzeń rakietowych i artyleryjskich z działaniami zmierzającymi do koncentracji sił przed ofensywą stanowi powrót do tradycyjnej rosyjskiej doktryny wojskowej. Będzie to jednak wymagało znacznych sił. Trwająca obrona Mariupola przez Ukrainę wiąże obecnie znaczną liczbę rosyjskich żołnierzy i sprzętu" - dodano. (PAP)