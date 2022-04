Przemawiając we wtorek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, kolumbijski prezydent określił inwazję Rosji na Ukrainie jako „po prostu szaleństwo” oraz „ludobójstwo” – przekazała agencja AP.

Duque wyraził tę opinię również w wywiadzie dla telewizji CNN, gdzie zapytano go, czy zgadza się z prezydentem USA Joe Bidenem, który określił działania Rosji na Ukrainie jako „ludobójstwo”. „To, co dzieje się na Ukrainie, jest ludobójstwem, i musi się skończyć (…) to szaleństwo” – odparł prezydent Kolumbii.

W rozmowie z CNN oświadczył też, że Kolumbia jest gotowa odegrać ważną rolę w dostarczaniu krajom zachodnim surowców. Kraje Europy i Ameryki Północnej „wiedzą na pewno, że nie mogą dłużej polegać na dostawach energetycznych z Rosji. Czy Kolumbia może przyczynić się do rozwiązania (tego problemu)? Odpowiedź brzmi: tak” – podkreślił, zapowiadając m.in. zwiększenie dostaw węgla do Niemiec.(PAP)