W Warszawie w środę z udziałem m.in. przedstawicieli polskich i ukraińskich władz rozpoczęła się międzynarodowa konferencja dotycząca współpracy biznesu przy odbudowie Ukrainy.

Morawiecki zabierając głos podczas konferencji powiedział, że narzędziem rosyjskiej polityki stała się "coraz bardziej brutalna agresja i eskalacja różnego rodzaju gróźb i szantaży". "Jednocześnie oprócz tego pola walki na Ukrainie, pola militarnego, mamy do czynienia z innymi polami walki nieco bardziej ukrytymi przed oczami obywateli" - stwierdził.

Wymienił "pole walki propagandowej". "Co do której my - którzy doświadczyliśmy komunizmu - wiemy doskonale, jak Rosja, a wcześniej ZSRR, są w tym znakomite" - powiedział szef rządu. Podkreślił, że nie można zapominać o tym polu, bo "jak spadnie poparcie dla walki o wolność, demokrację i praworządność na Ukrainie, to na pewno dużo trudniej będzie pozyskiwać wsparcie finansowe i broń - przesyłać ją tam".

Kolejnym polem walki - powiedział premier - jest "walka na polu energetycznym". "Mamy do czynienia ze spiralą, która wciąga różne gospodarki w wir kłopotów, co najmniej kłopotów, a może nawet głębokiej recesji, której niektórzy w przyszłym roku doświadczą" - powiedział Morawiecki. Dodał, że Rosja posługuje się tymi instrumentami, aby "zniszczyć podwaliny gospodarcze Europy".

Ocenił, że Rosja wobec Europy zachowywała się jak diler narkotykowy. "Diler narkotykowy podobno też pierwsze dwie dawki daje za darmo, po to, aby wciągnąć tego, który staje się ofiarą. I tak zachowywała się Rosja wobec Niemiec, wobec Europy Zachodniej. Dawała tani gaz" - mówił Morawiecki. Stwierdził, że "faktycznym kosztem tego taniego gazu, który Rosja sprzedawała Niemcom i połowie zachodniej Europy, jest dzisiejszy kryzys".

W warszawskiej konferencji "Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together" biorą udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych współpracą – m.in. energetyki, IT, transportu i logistyki. (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski