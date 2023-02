Z ankiet przeprowadzonych wśród specjalistów ds. ryzyka wynika, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że obecne napięcia geopolityczne przyczynią się do utrzymywania się wysokiego poziomu napięć w przyszłości (95 proc. ankietowanych). 94 proc. respondentów uważa, że konflikty mogą rozprzestrzenić się na całym świecie, a 91 proc. ekspertów twierdzi, że stanową zagrożenie dla krajowych dostaw żywności i energii. Jednak najbardziej niepokojące jest to, że 84 proc. ankietowanych ma obawy, że obecna sytuacja geopolityczna może doprowadzić do wybuchu wojny światowej.

90 sekund od zagłady świata

Od 1947 roku Bulletin of the Atomic Scientists śledzi światowe wydarzenia i ocenia, jak blisko jesteśmy od „zniszczenia naszego świata za pomocą niebezpiecznych technologii, które sami stworzyliśmy”.

Początkowo analitycy koncentrowali się na zagrożeniu stwarzanym przez broń jądrową, od tego czasu zakres został rozszerzony o skutki zmiany klimatu (po raz pierwszy uwzględniono ten czynnik w 2007 r.). Metafora Zegara Zagłady jest używana do „ostrzegania opinii publicznej” o stopniu zbliżania się realizacji najgorszego scenariusza.

W 1947 roku zegar został uruchomiony na 7 minut przed północą – północ jest punktem, w którym jest już za późno i świat zostaje zniszczony. Ocena ta wynikała głównie z „perspektywy, że Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zmierzają do nuklearnego wyścigu zbrojeń”. Do 1953 roku czas ten został skrócony do zaledwie dwóch minut.

Jednak siedem lat później zegar ponownie cofnął się do 7 minut. Dopiero w 2018 roku zegar znów przyspieszył. „Główni aktorzy nuklearni są u progu nowego wyścigu zbrojeń, który będzie bardzo kosztowny i zwiększy prawdopodobieństwo wypadków i nieporozumień. Na całym świecie broń nuklearna może stać się bardziej użyteczna z powodu inwestycji narodów w arsenały nuklearne ”.

Jednak od tego czasu sytuacja na świecie stała się jeszcze bardziej napięta. Ocena na rok 2022 utrzymywała zegar w tej samej groźnej pozycji, w jakiej znajdował się od 2020 roku – na zaledwie 100 sekund do północy. Teraz, w 2023 roku, gdy już od roku trwa wojna w Ukrainie wywołana przez Rosjan, zegar tyka jeszcze szybciej. Czas do zagłady skrócił się do zaledwie 90 sekund.