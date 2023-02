Sankcje polegają między innymi na zamrożeniu aktywów tych osób i instytucji w Japonii i zakazie eksportu do tych podmiotów przez japońskie firmy – podała agencja Kyodo.

Na liście są wysokiej rangi rosyjscy urzędnicy państwowi i wojskowi, prezes koncernu zbrojeniowego Kałasznikow Alan Łusznikow, firmy z branży zbrojeniowej, lotniczej i stoczniowej, a także ultranacjonalistyczna bojówka Rosyjski Ruch Imperialny i firma najemnicza znana jako Grupa Wagnera. Zakazem eksportu objęto szereg rosyjskich firm i instytucji naukowych.

Wśród osób objętych sankcjami są również przedstawiciele powołanych przez Rosję władz na kontrolowanych przez nią terenach Ukrainy, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w nielegalną aneksję tych ziem do Rosji – wynika z dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej japońskiego MSZ.

Rząd w Tokio stanowczo potępia agresję Rosji przeciwko Ukrainie i już na początku inwazji wspólnie z krajami zachodnimi nałożył sankcje na Moskwę, ograniczając możliwość eksportu zaawansowanych technologii i zamrażając aktywa Putina, osób z jego otoczenia oraz rosyjskiego banku centralnego.

Premier Japonii Fumio Kishida, który w ubiegłym tygodniu był gospodarzem wirtualnego spotkania przywódców państw grupy G7 z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wyrażał skłonność do zaostrzania sankcji przeciwko Rosji.

We wspólnym oświadczeniu po tym spotkaniu grupa G7 zapowiedziała, że w nadchodzących tygodniach podejmie „nowe skoordynowane działania gospodarcze” przeciwko Moskwie”, by „w większym stopniu podkopać zdolność Rosji do prowadzenia jej nielegalnej agresywnej wojny” – przypomina Kyodo.(PAP)