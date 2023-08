Zaatakowano około 15 urządzeń należących do dyplomatów z dwóch krajów europejskich, jednego afrykańskiego i jednego południowoazjatyckiego - powiedział specjalista ESET Matthieu Faou, autor opublikowanego właśnie raportu. Jego zdaniem cyfrowa kampania szpiegowska rozpoczęła się około 2021 roku i nadal trwa.

Reklama

Ambasada Białorusi w Waszyngtonie jak dotąd nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Użytkownicy bez szans

Reklama

Z raportu wynika, że hakerzy manipulowali dostępem ofiar ataku do Internetu, „prawdopodobnie” na poziomie dostawcy usług internetowych, co oznacza, że poszkodowani mogli zostać nakłonieni do pobrania złośliwego oprogramowania, nie zdając sobie z tego sprawy.

Osobom fizycznym jest trudno uniknąć włamań tego typu - uważa Bill Marczak z internetowej grupy Citizen Lab, która ma siedzibę na Uniwersytecie w Toronto. Marczak powiedział, żeodkrycia ESET dowodzą jak intensywna jest inwigilacja dyplomatów.

„Ambasady i ministerstwa spraw zagranicznych na całym świecie są głównym celem spyware” – powiedział.

Nie podano informacji o tym, które ambasady padły ofiarą ataków.

os/ mal/