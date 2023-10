W ramach odwetu za atak Hamasu oraz powiązanych z nim organizacji wzmożono naloty na Strefę Gazy. Mogło w nich już zginąć nawet kilkuset Palestyńczyków. Minister energii Jisra’el Kac poinformował, że rozkazał natychmiastowe odcięcie dopływu wody z Izraela do Strefy Gazy. A jeszcze w niedzielę odcięto prąd i paliwo. Walczymy ze zwierzętami ludzkimi – stwierdził ostro minister obrony Izraela Jo’aw Gallant. To wszystko jest dopiero preludium, bo izraelskie wojsko gromadzi siły, w tym wojska pancerne, wokół Strefy Gazy. Prawdopodobnie już niedługo czeka nas rozpoczęcie operacji lądowej, oznaczającej krwawy i długi konflikt na gęsto zabudowanym terenie. Na to wydaje się szykować Izrael, gdzie trwają dyskusje na temat utworzenia pięcioosobowego gabinetu wojennego.

