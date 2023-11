Rozszerzenie operacji Terra 2023 na wschodnią granicę Finlandii rozpocznie się w środę 29 listopada - przekazano w komunikacie Frontexu. "Wsparcie dla Finlandii będzie nie tylko logistyczne. To pokazanie jedności UE wobec hybrydowych wyzwań, dotykających kraj członkowski" - oświadczył szef agencji Frontex Hans Leijtens.

Finlandia przesłała wniosek o wsparcie ze strony Frontexu w środę. Według fińskiej straży granicznej chodzi o udzielenie pomocy przynajmniej na okres dwóch miesięcy.

Zakłada się, że personel międzynarodowy Frontexu zostanie rozlokowany przy najbardziej newralgicznych punktach kontroli granicznej - zarówno w południowej Finlandii, jak też na odcinku północnej granicy oraz w Laponii.

Finlandia, oprócz wsparcia osobowego, oczekuje dodatkowego sprzętu, czyli m.in. urządzeń monitorujących oraz pojazdów terenowych, w tym wyposażonych w kamery termowizyjne.

Zamknięcie granic z Rosją

W związku z ciągłym napływem nielegalnych migrantów pochodzących z Bliskiego Wschodu i Afryki, wspomaganym w zorganizowany sposób przez rosyjskie służby, fiński rząd zdecydował w środę wieczorem o zamknięciu kolejnych przejść granicznych na północy kraju. Od piątku na całym odcinku granicy z Rosją (około 1340 km) czynne będzie tylko jedno przejście w lapońskiej prowincji Inari, w kierunku na Murmańsk, gdzie będą także przyjmowane wnioski azylowe.

W czwartek, w ostatnim dniu funkcjonowania innego lapońskiego przejścia w Salla, które w sezonie zimowym jest czynne tylko do godz. 14 czasu miejscowego (godz. 13 czasu polskiego), do Finlandii dotarło w kilku grupach kilkadziesiąt osób. Ostatnia z nich przyjechała do kraju tuż przed opuszczeniem szlabanów.

W listopadzie do Finlandii przez granicę z Rosją przybyło łącznie ponad 700 migrantów z krajów trzecich. (PAP)