Źródło to dodało, że negocjacje toczą się z udziałem mediatorów z Kataru i Egiptu. Celem rozmów ma być przedłużenie siedmiodniowego rozejmu.

Hamas, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, powinien zaproponować ósmą listę zakładników do zwolnienia, na której miałoby być 10 osób (kobiet i dzieci). W zamian rozejm zostałby przedłużony o kolejny dzień.

Jednak armia izraelska poinformowała w piątek, że wznowiła działania zbrojne w Strefie Gazy, ponieważ Hamas naruszył rozejm, wystrzelił rakiety w kierunku Izraela i nie przedstawił do godz. 7 rano czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) listy zakładników, którzy mieliby być zwolnieni w piątek.

Jednocześnie - jak zauważa CNN - do tej godziny, o której upływał rozejm, żadna z zaangażowanych stron (Hamas, Izrael, Katar, Egipt i Stany Zjednoczone) nie ogłosiła publicznie, by doszło do załamania negocjacji.

BBC podała, że przedstawiciele Hamasu powiedzieli, iż mediatorzy kontynuują wysiłki na rzecz porozumienia, mimo wznowienia walk.

