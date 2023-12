Obecnie na Łotwie stacjonuje ok. 1 tys. kanadyjskich żołnierzy. Do 2026 roku ich liczba ma wzrosnąć do 2,2 tys.

Minister Blair przekazał, że w najbliższej przyszłości Kanada planuje zainwestować 32 mln USD w systemy przeciwpancerne dla działającej w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO batalionowej grupy bojowej na Łotwie. W skład stacjonującej w Adażi grupy, na czele której stoi Kanada, wchodzi m.in. polski kontyngent.

Minister zapowiedział też, że Kanada rozlokuje na Łotwie systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu i systemy antydronowe.

W Rydze kanadyjski minister został przyjęty przez prezydenta Edgarsa Rinkeviczsa i spotkał się ze swoim łotewskim odpowiednikiem Andrisem Sprudsem.

W lipcu zdecydowano, że stacjonująca na Łotwie batalionowa grupa bojowa ma zostać powiększona do poziomu brygady. W listopadzie Kanada rozmieściła na Łotwie 15 czołgów Leopard 2.