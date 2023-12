„Nadal wspieramy obronę Ukrainy. Dlatego dzisiaj wysyłamy setki rakiet przeciwlotniczych do brytyjskich systemów obrony, zdolnych do zestrzelenia rosyjskich dronów i rakiet z nieprawdopodobną precyzją” – przekazał brytyjski minister obrony Grant Shapps.

Jak zaznaczył, Putin testuje ukraińską obronę i zdecydowanie Zachodu „w nadziei, że wyrwie zwycięstwo ze szczęk klęski”. „Ale się myli. Osłabienie przez Ukrainę rosyjskiej Floty Czarnomorskiej dowiodło, że kraj ten nadal walczy o zwycięstwo” – podkreślił Shapps.

Dodał, że nadszedł czas, by wolny świat zjednoczył się i zdwoił wysiłki, by Ukraina dostała to, czego potrzebuje”.

Co najmniej 26 Ukraińców zginęło, a ponad 120 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich w piątek na kilka obwodów Ukrainy – poinformował wiceszef Biura Prezydenta Ołeksij Kułeba.

Według policji odnotowano 51 ostrzałów, które uszkodziły budynki mieszkalne, obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej, szkoły i cerkwie. Prokurator generalny oznajmił, że ucierpiały Dniepr, Lwów, Kijów, Charków, Odessa, Konotop i Zaporoże.