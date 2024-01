Terroryści w ONZ?

Reklama

Według rzecznika rządu Izraela Ejlona LewiegoUNRWA "masowo zatrudniała terrorystów" wśród swoich 13 000 pracowników w Strefie Gazy i "polegała na Hamasie w kwestii dystrybucji pomocy".

"Około 10 procent pracowników to członkowie Hamasu i Islamskiego Dżihadu, drugiego głównego ruchu islamistycznego w Strefie Gazy, a około 50 procent to krewni pierwszego stopnia tych członków" – powiedział Lewi w nagraniu wideo. Nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tych zarzutów.

Reklama

To nie pierwsze zarzuty izraelskiego rządu wobec UNRWA. 26 stycznia szef Agencji Philippe Lazzarini poinformował, że 12 pracowników jego organizacji zostało oskarżonych przez izraelskie władze o zaangażowanie w atak Hamasu na Izrael, w związku z czym zostali oni zwolnieni z pracy, po czym wszczęto w ich sprawie śledztwo.

UNRWA działa ponad pół wieku

UNRWA została powołana w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.

UNRWA jest jednym z największych pracodawców w Strefie Gazy, prowadząc m.in. sieć szkół i innych ośrodków. Od dawna była oskarżana przez Izrael o przychylność wobec Hamasu. Izrael zarzucał, że pod szkołami agencji budowane są tunele terrorystów, zaś nauczyciele biorą udział w antyizraelskiej indoktrynacji palestyńskich dzieci. (PAP)