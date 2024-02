Kanadyjskie środki będą wspierać zdolności bojowe ukraińskich F-16, a w szczególności będą przeznaczone na wyposażenie takie jak amunicja, stanowiska bojowe, awionika i części zamienne – napisano w komunikacie kanadyjskiego rządu. 60 mln CAD to kolejna część zapowiedzianych w czerwcu ub.r. przez premiera Kanady Justina Trudeau 0,5 mld CAD funduszy dla ukraińskiej armii.

Ukraińscy piloci f-16

Blair przypomniał, że w styczniu br. Kanada zapowiedziała finansowanie szkoleń ukraińskich pilotów F-16. Kanada zadeklarowała wówczas wartą ok. 15 mln CAD pomoc z wykorzystaniem cywilnych instruktorów, samolotów i personelu z działającej w Montrealu szkoły pilotażu Top Aces Inc. Te działania zaczynają się w lutym br. i potrwają do 2025 r. Kanada będzie też uczyć ukraińskich pilotów języka angielskiego w językowej szkole kanadyjskiej armii.

„W ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy ponad 50 krajów działa razem, by dostarczyć Ukrainie narzędzi potrzebnych do wygranej. Kanada zobowiązała się do pogłębienia koordynacji i współpracy z sojusznikami i partnerami w ramach wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wsparcia dla zdolności Ukrainy do samoobrony i wsparcia międzynarodowego porządku opartego na rządach prawa” - powiedział Blair cytowany w komunikacie.

Ukraińskie samoloty F-16

W miniony piątek Głos Ameryki po ukraińsku opublikował wywiad z ukraińskim pilotem ps. Fantom – podał portal Milmag.pl. Pilot mówił o szkoleniach, pokazano też zdjęcie pomalowanego w barwy ukraińskie samolotu Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon.

W styczniu br. Dania poinformowała, że w drugim kwartale 2024 r. przekaże Ukrainie 19 samolotów F-16. Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakomunikował, że Holandia przygotowuje się do przekazania Ukrainie 18 samolotów F-16.

W listopadzie ub.r. podsekretarz obrony USA ds. zakupów William A. LaPlante, cytowany przez portal Defenseromania.ro, podał, że serwisowanie ukraińskich F-16 będzie odbywać się w Polsce.

Z Toronto Anna Lach