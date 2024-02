Ponieważ projekt ustawy został uzgodniony przez partie rządzące i opozycyjne, oczekuje się, że zostanie on przyjęty bez większych zastrzeżeń na pełnym posiedzeniu komisji ministerstwo strategii i finansów zaplanowanym na 23 lutego – pisze agencja Yonhap.

Zgoda parlamentu

Jeśli tak się stanie, nowela zostanie poddana głosowaniu przez Zgromadzenie Narodowe podczas ostatniej w tej kadencji sesji, która obędzie się 29 lutego.

Podwyższenie kapitału ma na celu umożliwienie zwiększenie kredytowania kontraktów eksportowych, takich jak eksport broni do Polski.

Projekt poprawki zakłada zwiększenie kapitału własnego Eximbanku z 15 do 25 bln wonów (z ok. 45 do 75 mld zł).

Limit kredytowy na wyczerpaniu

Zgodnie z obowiązującą ustawą, Eximbank może udzielić kredytobiorcy pożyczki w wysokości do 40 proc. swojego kapitału. W lipcu kapitał banku wynosił 18,4 bln wonów (w tym 15 bln wonów kapitału ustawowego), co pozwala na udzielenie Polsce kredytu do 7,35 bln wonów. Po sfinansowaniu już 6 bln wonów w ramach pierwszej transakcji, instytucji pozostało tylko ok. 1,35 bln wonów na kredyt dla Warszawy.

W rezultacie konieczne było zwiększenie ustawowego limitu kapitałowego, aby zabezpieczyć drugi kontrakt eksportowy w dziedzinie obronności o wartości 30 bln wonów, w tym na 308 haubic samobieżnych K9 i 820 czołgów K2 – wyjaśnia dziennik "Chosun Ilbo".

Prosta droga do finiszu

Na początku lutego PAP informowała, że Minister Urzędu Zamówień Obronnych Korei Eon Dong-Hwan zapewnił szefa komisji obrony narodowej Andrzeja Grzyba, że "wszystko zmierza w dobrym kierunku" w sprawie wydania przez koreański parlament zgody na wyższy limit kredytowy dla Polski.

Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział 13 lutego, że kontrakty na koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 będą nadal realizowane.

