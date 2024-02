O rozpoczęciu ćwiczeń DRAGON24 resort przypomniał w poniedziałkowym wpisie na platformie X. "Polska pełni rolę gospodarza i przyjmuje na swoim terytorium znaczącą liczbę żołnierzy i sprzętu" - podkreślił MON.

Do wpisu dołączono nagranie wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przypomniał, że "od kilku tygodni trwają największe ćwiczenia NATO od 1999 roku, czyli od przystąpienia Polski do Sojuszu".

"Te ćwiczenia to Steadfast Defender 2024. A polska część tych ćwiczeń to DRAGON24, one rozpoczynają się dzisiaj. To wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla Rzeczpospolitej i Wojska Polskiego. W ćwiczeniach bierze udział 20 tys. żołnierzy, 3,5 tys. jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym 15 tys. polskich żołnierzy" - wyliczył.

Wicepremier podziękował wszystkim samorządowcom oraz wspólnotom lokalnym za zaangażowanie i wyrozumiałość. Prosił również mieszkańców naszego kraju o zrozumienie, że przez najbliższe tygodnie po terytorium Polski przemieszczać się będą wojska polskie i sojusznicze.

"NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej" - podkreślił szef MON. "Te ćwiczenia pokazują sprawność i siłę Sojuszu. Ale stanowią też ważny element pokazania solidarności między państwami w szczególnym zagrożeniu dla wschodniej flanki NATO" - zaznaczył. Podziękował także naszym sojusznikom za liczne przybycie do Polski na ćwiczenia DRAGON24.

Wojsko Polskie podkreśla, że STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Ich planowanie rozpoczęło się już w 2022 roku.

Zaznaczono, że ćwiczenie DRAGON-24 będzie testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności.

W ćwiczeniu DRAGON-24 zaangażowanych będzie łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.