Von der Leyen dodała, że pilotażowa dostawa pomocy żywnościowej zebranej przez grupę charytatywną ze wsparciem Zjednoczonych Emiratów Arabskich może opuścić Cypr już w piątek z portu w Larnace.

„Uruchamiamy ten cypryjski korytarz morski wspólnie, Unia Europejska ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Stanami Zjednoczonymi” – powiedziała von der Leyen cytowana przez agencję Reutera.

Jedna z organizacji, World Central Kitchen (WCK), przy wsparciu ZEA, gromadzi obecnie w Larnace zapasy żywności dla mieszkańców Strefy Gazy.

We wtorek izraelska telewizja Kanał 13 poinformowała o pierwszej od października 2023 roku, czyli początku wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas, próbie dostarczenia pomocy do Strefy Gazy drogą morską. Jak wyjaśniono, jest to przedsięwzięcie finansowane przez rząd ZEA, a wsparcie trafi do Gazy z Cypru po inspekcji dokonanej uprzednio przez izraelskie władze.

Cypr i Strefa Gazy

Cypr jest oddalony od Strefy Gazy o zaledwie 370 km. Władze tego kraju już od kilku miesięcy apelowały o ustanowienie bezpośredniego morskiego korytarza humanitarnego z myślą o wsparciu palestyńskich cywilów - przypomniał Reuters.

Organizacje międzynarodowe, a także liczni eksperci, dziennikarze i obrońcy praw człowieka alarmują od tygodni, że położenie ludności cywilnej w Strefie Gazy jest katastrofalne. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy palestyńskiej półenklawy, dokąd dociera mniej pomocy humanitarnej niż na południe.

Rządzący w Strefie Gazy Hamas przeprowadził 7 października 2023 roku zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosło niemal 31 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. z ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy. Zniszczeniu uległa większość budynków na tym terytorium.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)