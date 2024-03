"Dziś Rada Europejska pójdzie znacznie dalej (niż w poprzednich miesiącach - PAP), prosząc o trwałe zawieszenie broni, z pewnością prosząc również o uwolnienie zakładników, ale okazując silną troskę o sytuację ludzi w Strefie Gazy, która jest nie do przyjęcia" - podkreślił Borrell.

Wezwał Izrael, by umożliwił większe dostawy pomocy do Gazy, i wyraził oczekiwanie, że przywódcy UE zrobią to samo. "(Ludzie w Strefie Gazy - PAP) głodują. Mam więc nadzieję, że Rada Europejska wyśle silny komunikat do Izraela: +przestańcie blokować, przestańcie uniemożliwiać dostarczanie żywności do Strefy Gazy i zajmijcie się cywilami+" - powiedział Hiszpan.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)